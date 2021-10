Vouchere de 50 de euro celor care conving alte persoane să se vaccineze împotriva COVID-19 Elvetia ofera cupoane-cadou celor care-i conving si pe altii sa se vaccineze impotriva COVID-19, a anunțat guvernul. Fiecare persoana nou vaccinata va fi rugata sa numeasca persoana care i-a convins sa se vaccineze, a precizat guvernul, acea persoana urmand sa primeasca un bon valoric de 50 de franci elvetieni (46,4 de euro) pentru sprijinul acordat campaniei, informeaza Reuters. Autoritatile locale vor decide unde va putea fi folosit voucher-ul, spre exemplu la cinematografe sau restaurante. „Toata lumea poate contribui la convingerea unui prieten, vecin, coleg de munca, membru al familiei de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

