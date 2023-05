Vouchere de 300 de lei pentru angajații care au copii. Se acordă de 1 iunie Angajații din Romania se pregatesc de o minivacanța cu ocazia zilei de 1 iunie, dar și cu ocazia Rusaliilor. Pe langa minivacanța, toți angajații care au copii in intreținere ar putea primi și un voucher de 300 de lei din partea angajatorilor, o suma care va fi dedicata exclusiv celor mici. Potrivit Codului fiscal, “cadourile oferite angajaților in beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie prevazute in contractul de munca in suma de 300 lei/persoana nu sunt impozabile și taxabile cu impozit pe venit și contribuții sociale”. Pentru ca veniturile acestea ca nu fie impozabile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

