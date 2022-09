Vouchere de 200 lei pentru achiziționarea de becuri cu led Romanii vor primi vouchere de 200 de lei pentru a achiziționa becuri cu led de maximum 15 wați, astfl incat sa fie redus consumul de energie. Condiția este, insa, sa predea la schimb un numar echivalent de becuri convenționale cu filament, potrivit proiectului ghidului de finanțare al așa-numitului program „Rabla pentru becuri” publicat de Ministerul Mediului. Cei care vor sa beneficieze de un astfel de voucher, pot primi insa doar unul singur și trebuie sa indeplineasca o serie de cerințe, cum ar fi sa fie majori și sa aiba domiciliul in Romania. De asemenea, nu trebuie sa aiba obligații restante… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

