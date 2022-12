Stiri pe aceeasi tema

- Elevii care provin din medii defavorizate vor primi vouchere de 500 de lei pentru imbracaminte și rechizite: Cand se vor face plațile Elevii care provin din medii vulnerabile vor primi vouchere de 500 de lei pentru imbracaminte și rechizite: Cand se vor face plațile Elevii care provin din medii vulnerabile…

- Guvernul e preocupat – zice-se – sa reglementeze procedura de acordare a tichetelor de vacanța și pentru salariații din mediul privat. Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Constantin Daniel Cadariu, a declarat ca guvernanții vor sa pregateasca un cadru legislativ care sa permita firmelor private…

- O reuniune de Guvern comuna Romania – Spania a avut loc la Castellon de la Plana, in cadrul primului Summit hispano-roman. Cu ocazia vizitei, premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit și cu romani stabiliti in Spania, carora le-a transmis ca Guvernul ia masuri

- Din 2023, nu cresc doar pensiile și salariile, ci și ajutorul de la stat, pentru o anumita categorie de romani. Aceștia vor beneficia de vouchere in fiecare luna. Guverenul a pregatit un stimulent financiar ce va fi acordat lunar unei categorii aparte de persoane, pe toata durata anului ...

- Spania a inregistrat in 2022 cea mai calda luna octombrie de la inceputul masuratorilor sale meteorologice, realizate pentru prima data in 1961, valorile din termometre fiind in acest an cu 3,6 grade Celsius peste temperatura medie, a anuntat luni Guvernul spaniol, citat de AFP,

- Guvernul pregatește și alte ajutoare pentru romanii saraci. Aceștia ar putea primi vouchere ca sa iși renoveze locuința și sa iși cumpere mașina de spalat, aragaz sau frigider. Programele vor fi finanțate din fonduri europene. Pentru toate aceste masuri Guvernul așteapta aprobarea Comisiei Europene. „Vocuherul…

- Romanii cu venituri mici, de sub 1.000 de lei pe luna, ar putea primi noi vouchere. De aceasta data, pentru a plati o parte din facturile la curent electric și gaze, dar și ca sa cumpere electrocasnice noi, mai economice. Finanțarea ar urma sa fie asigurata din bani europeni.

- Coaliția și Guvernul urmeaza sa stabileasca forma in care vor atribui aceste ajutoare care vin din Fondul Social European, a mai spus ministrul Boloș, la breafingul de dupa ședința de guvern.