Vouchere de 15.000 de lei celor care au nevoie de fertilizare in vitro. Cererile se depun din 5 decembrie

Guvernul va deconta 15.000 de lei pentru procedurile de fertilizare in vitro, iar cererile vor putea fi depuse on-line, incepand cu data de 5 decembrie, a anuntat ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea. Precizarile au fost facute marti, la Palatul Victoria, cu prilejul semnarii ordinului comun privind aprobarea Normelor de aplicare a […]