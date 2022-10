Stiri pe aceeasi tema

- • Solicitarea unui plafon corespunzator al prețurilor pentru importurile de gaz prin conducte, masuri de combatere a speculațiilor • Sunt necesare masuri suplimentare in vederea introducerii unui impozit pe profiturile excepționale • Masurile trebuie sa ramana coerente cu obiectivul UE de realizare…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat ca programul național Rabla pentru becuri, care va fi lansat in perioada urmatoare, presupune acordarea unui voucher de 200 de lei pentru predarea unui bec vechi, bani cu care beneficiarul iși poate cumpara becuri de tip LED, eficiente energetic. ”Trebuie…

- Comisia Europeana vrea sa introduca o taxa clawback care sa se aplice veniturilor realizate de producatorii de electricitate care nu utilizeaza gaze naturale si sa foloseasca banii astfel colectati pentru a-i proteja pe consumatori de cresterea facturilor, potrivit unui proiect de document consultat…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, miercuri, ca majorarile pensiilor si salariilor anunțate de PSD nu au fost discutate in coalitie si nici in Guvern. „Aceste declaratii si intentii nu au fost dezbatute in coalitie si in Guvern. Eu sunt convins ca domnul Budai cunoaste foarte bine ce scrie in fisa postului…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis marti, 30 august, ca partidul sau va lua toate masurile pentru a-i proteja pe romani, dar și companiile care produc in Romania, astfel incat sa faca fata crizei energetice.Liderul social-democrat a spus ca romanii vor plati in aceasta iarna preturi plafonate…

- PUSL solicita masuri urgente de sprijin pentru fermierii romani, ​​​pentru ca aceștia sa poata fi competitivi in interiorul UE ​Partidul Umanist Social Liberal considera ca este nevoie de masuri urgente de sprijin pentru agricultorii romani, pentru a le da acestora o șansa reala de a fi competitivi…

- Mai bine ati stinge lumina la Parlament, Guvern si Presedintie, ca oricum nu produceti nimic bun. Astfel a comentat liderul Partidului „SOR”, Ilan Sor, masurile propuse de Guvern de prevenire si atenuare a impactului crizei energetice asupra preturilor si securitatii aprovizionarii cu resurse energetice…

- Anunțul guvernului despre masurile de reducere a consumului de gaze naturale. Ce categorii de consumatori nu vor fi afectate Guvernul anunța ca Romania va avea asigurat necesarul pentru iarna 2022-2023 și in contextul acordului UE privind reducerea consumului de gaz in aceasta iarna și a enumerat categoriile…