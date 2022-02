Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea tichetului valoric pentru scutere si motociclete, oferit in acest an prin Programul Rabla Moto, ajunge pana la 9.000 lei, in timp ce ecotichetul destinat achizitiei de scutere si motociclete electrice se ridica la maximum 26.000 lei, informeaza Asociatia motoADN, intr-un comunicat de presa…

- Primaria Brașov a publicat pe platforma SICAP* și a transmis catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) procedura de achiziție a serviciilor de proiectare necesare reamenajarii Pieței Sfatului. Achiziția se va desfașura sub forma unui concurs internațional de soluții organizat de Ordinul Arhitecților…

- Inmatricularile totale de motociclete, ATV-uri, scutere si microcar au crescut anul trecut cu 6,9% fata de anul anterior, la 6.219 unitati, ultimul trimestru din 2021 fiind in scadere, arata o analiza de piata, publicata de Asociatia Producatorilor si Importatorilor Auto (APIA). "Anul 2021…

- În 2021 înmatricularile de motociclete au crescut cu 27%, la peste 2.700 de unitați, iar la ATV-uri piața a scazut cu 10%, spre 2.878 unitați, arata un comunicat APIA. În total, piața moto a fost de 6.219 unitați, cu câteva sute mai multe decât în 2020.La…

- Municipiul Constanta se pregateste sa atribuie un contract prin achizitie directa societatii Urban Scope Contractul vizeaza achizitia serviciului de elaborare a studiului de oportunitate, in cadrul proiectului "Achizitia de autobuze cu emisii de carbon scazute, destinate transportului public si crearea…

- ”81 de autobuze electrice, cu lungimea de cca. 10 m, destinate transportului public urban de calatori, operabile in conditii de ses, vor fi livrate in municipiile Alexandria, Braila, Constanta, Drobeta-Turnu Severin, Focsani, Lugoj si Slobozia, ca urmare a finalizarii, de catre Ministerul Dezvoltarii,…

- Autoritatea Competenta de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagra ACROPO a organizat o licitatie pentru achizitia unui autoturism plug in hybrid.Contractul a fost atribuit pe 2 decembrie, iar pe www.licitatiapublica.ro a fost publicat pe 8 decembrie.Obiectul contractului il…

- CARANSEBEȘ – Primaria Caransebeș e la un pas de o noua finanțare pentru spital. De data aceasta e vorba de peste 11,2 milioane de lei pentru sisteme de avertizare la incendiu și la depașirea nivelului de oxigen! Primaria Caransebeș, in parteneriat cu Spitalul Municipal de Urgența Caransebeș, a primit…