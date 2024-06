Alianta PSD-PNL a obtinut un scor de 21,33% dupa numararea a peste 98,8 % dintre voturile exprimat in strainatate la alegerile europarlamentare, fiind urmata de Alianta Dreapta Unita – 16,3% si de AUR – 14,54%. In diaspora, la ora 8, dupa numararea a 98,8% din cele 215994 voturi exprimate, Alianta PSD-PNL -are 21,33% (44358 voturi), […] The post Voturile romanilor din diaspora: Alianta PSD-PNL are 21,33%, Alianta Dreapta Unita – 16,3%, AUR – 14,54% appeared first on Puterea.ro .