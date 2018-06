Voturile pentru alegerile legislative din Irak, mistuite de un incendiu

Stiri pe aceeasi tema

- Lista populistului Moqtada Sadr aliat cu comunistii s-a plasat pe primul loc la alegerile parlamentare din Irak, in timp ce coalitia premierului Haider al-Abadi, sprijinit de comunitatea internationala, s-a clasat a treia, potrivit rezultatelor definitive anuntate in cursul noptii de vineri spre…

- Irakienii au dat o lovitura clasei politice pe care o acuza de corupție, scrie France 24. Alegerile legislative de ieri au fost marcate de cea mai mare rata de absenteism din 2005 încoace. Este vorba de primul scrutin parlamentar dupa victoria forțelor irakiene asupra jihadiștilor…

- UPDATE. ”Fortele s-au retras de la locul interventiei. Cele doua elicoptere au efectuat in total 17 curse, din care doua recunoasteri si 15 aruncari cu apa si raman in zona, pregatite sa intervina si maine (duminica - n.r.). Echipajele venite in sprijin din judetele limitrofe raman si ele in zona,…

- Caparioara salvata dintr-un rau, luna trecuta, de pompierii din Zarnești, a fost eliberata zilele trecute, in mijlocul naturii. Animalul, de aproximativ un an și jumatate, a fost preluat de rezervația de ursi din Zarnesti, unde a primit ingrijiri medicale si toata atentia cuvenita. Micuța suferise rani…