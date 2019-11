Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a dezvaluit ca a avut o discutie de ultim moment cu Mihai Tudose. "Acum 10 minute am vorbit cu Mihai Tudose, i-am spus ca, dupa modalitatea in care s-a comportat atunci in fata unui premier dintr-o tara unde politetea si regulile de buna-cuviinta sunt…

- Anunț bomba facut de Daniel Constantin. Acesta a declarat ca șase parlamentari PRO Romania vor vota Guvernul Orban. Anunțul acestuia vine dupa ce conform lui Victor Ponta, Mihai Tudose ar fi negociat cu PNL pentru susținerea guvernului. Oonform lui Constantin, nu este exclus ca Guvernul sa fie votat…

- Victor Ponta il acuza pe Mihai Tudose de tradare pe motiv ca a negociat cu PNL pentru susținerea Guvernului Orban, in condițiile in care Pro Romania anunțase ca nu va susține noul Cabinet. Daniel Constantin și mai mulți parlamentari Pro Romania ar urma sa voteze Cabinetul Orban

- Ce se poate schimba, inainte de votul din Parlament "Se poate schimba totul. Domnul Orban, ca si domnul Iohannis, care este adevaratul conducator al acestui guvern, nu va schimba ministrii care au primit aviz negativ. Si, sigur, este marea batalie a intrunirii cvorumului, luni, cand au votul.…

- Klaus Iohannis - ”un președinte eșuat, un președinte de care nu are nevoie Romania. Este un președinte care a dezbinat, care a adus ura in societate, un președinte care nu știe sa respecte democrație, arogant și care nu iubește aceasta țara și nu iubește oamenii”. Mircea Diaconu - ”greșeala…

- Bogdan Chirieac a reacționat dupa ce Romania TV a anunțat o intalnire de ultima ora intre Ludovic Orban și Calin Popescu Tariceanu, in contextul negocierilor pentru formarea noului Guvern. ”ALDE nu e in cea mai fericita situație acum. A pierdut jumatate dintre parlamentari. Partidul, ca atare,…

- "Din nefericire, astazi cand vorbim ALDE e rupt ca partid. Ideea de a face o alianta politica cu Victor Ponta nu a fost suficient prelucrata in interiorul ALDE. Nu stiu cata opozitie este pentru parasirea guvernarii, dar stiu ca este opozitie foarte puternica in a face o alianta politica cu PRO Romania.…

- Senatorul ALDE Daniel Zamfir a declarat luni la Antena 3 ca prin asocierea cu Victor Ponta, ALDE și-a ingropat tot discursul anti-abuzuri si contra statului paralel pentru ca Victor Ponta, Mihai Tudose si Daniel Constantin, de la Pro Romania „nu sunt altceva decat instrumentele statului paralel”:„Pe…