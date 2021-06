Stiri pe aceeasi tema

- Comunicate de presa trunchiate, manipulatoare prin omisiune, pline de manie proletara au umplut presa cu știrea ca primarul din Ciorani și 15 membri in comisiile electorale pentru ca au furat democrația romanilor, au primit ce au meritat, adica sa fie bagați in arest in corpore inainte de a fi judecați.…

- In 2012, lucrurile au luat putin razna pentru John McAfee. Dupa ce vecinul lui din Belize a fost gasit mort, McAfee a fost retinut in Guatemala, fiind descris de politisti drept „o persoana de interes” in cazul crimei. La fel ca in multe alte situatii din viata sa, a reusit cumva sa scape, dar suspiciunile…

- Atmosfera din sala de judecata a fost una foarte tensionata. Achitat pentru o prezumtiva tripla crima Tevin Biles-Thomas, in varsta de 26 de ani, se confrunta cu acuzații de crima, omor in mod voluntar și agresiune criminala in urma incidentului in care au murit varul sau de 23 de ani, un tanar de 19…

- S-a aflat care a fost, de fapt, motivul crimei șocante din cartierul Militari al Capitalei. Barbatul care și-a ucis iubita de fața cu copilul ei de doar patru ani, și care dupa s-a sinucis, abia ieșise din pușcarie, fiind eliberat condiționat. Tanara a aflat acest lucru și l-a amenințat ca il parasește,…

- Cei doi inculpati trimisi in judecata in dosarul crimei de la Medgidia, din septembrie 2019, au fost condamnati la aproape 30 de ani de inchisoare. Danut P., acuzat de savarsirea infractiunilor de omor si de lipsire de libertate in mod ilegal, a fost condamnat la 19 ani si opt luni de inchisoare. Asta…

- Un american din statul Colorado, acuzat ca si-a ucis sotia data disparuta, s-a trezit si cu o acuzatie de frauda electorala din partea procurorilor, dupa ce ar fi votat pentru Donald Trump in cadrul alegerilor prezidentiale in numele sotiei.

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus, miercuri, trimiterea in judecata, in stare de libertate, a mai multor inculpați suspectați ca ar fi oferit bani ca o echipa de fotbal din Arad sa promoveze in Liga 1. Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Suceava.Anchetatorii…