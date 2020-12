Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Cat timp va trebui sa mai purtam masca și sa respectam regulile de distantare fizica: Ce spun specialiștii Sperantele ca finalul pandemiei de Covid-19 este tot mai aproape sunt mari dupa ultimele stiri referitoare la aparitia si dezvoltarea de noi vaccinuri anti-COVID-19 ne dau, dar expertii…

- Jandarmii au depistat 7 persoane care nu au respectat restricțiile de libera circulație in intervalul 23.00-05.00, ca urmare a modificarilor și completarilor aduse prin HG nr. 935/2020, fiind aplicate: doua amenzi in valoare de 1.000 de lei și 5 avertismente scrise. The post Jandarmeria Dambovița: Este…

- Peste 100 de tineri olandezi au sfidat orice restricție impusa de pandemie și au organizat o uriașa petrecere intr-un bar aflat chiar in fața Parlamentului de la Haga. A fost o adunare in care nimeni nu a purtat masca și nici vorba de distanțare sociala.

- Desi preotii i-au indemnat pe credinciosi sa pastreze distanta si sa poarte masti, cei mai multi nu au tinut cont de aceste reguli. Pana la miezul noptii, enoriasii au format cozi imense pentru a intra in catedrala si a se ruga in timpul slujbei. Unii au venit cu masti si au pastrat distanta insa au…

- Inceputul de an școlar este unul atipic, care iese din anonimat. Incertitudinea care a stat in jurul masurilor ce urmau a fi implementate la deschiderea școlilor a generat o serie de discuții lungi in randul profesorilor, parinților, dar și...

- Din 14 septembrie, prima zi de școala in plina pandemie de coronavirus, Societatea de Transport Public Timisoara (STPT) reia cursele destinate elevilor. Vor mai fi adaugate doua trasee la cele 12 trasee existente. Elevii trebuie sa poarte masca in microbuz. Sunt autovehicule disponibile și pentru elevii…

- Potrivit recomandarilor transmise, vineri, de Grupul de Comunicate Strategica, "trei lucruri ne tin in siguranta pe noi, dar si pe ceilalti, in orice situatie am fi": Masca - trebuie purtata astfel incat sa acopere atat nasul, cat si gura. Masca reduce masiv riscul de raspandire a virusului! Atunci…