Votul pentru moțiunea de cenzură, amânat! Se așteaptă decizia CCR privind sesizarea Guvernului Votul pentru moțiunea de cenzura va fi amanat pana ce Curtea Constituționala ( CCR ) se va pronunța pe sesizarea de neconstituționalitate depusa ieri de Guvern. Este decizia birourilor permanente reunite de astazi, 9 septembrie.Președintele Camerei Deputaților și al PNL, Ludovic Orban susține ca amanarea dezbaterii și votului la moțiunea de cenzura este o incalcare a statului de drept și a deciziilor Curții Constituționale. Poziția sa este radical diferita fața de cea a colegilor sai din PNL. ”Din punctul meu de vedere, ceea ce ați votat astazi inseamna o incalcare a deciziilor CRR și a statului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

