- Consiliul Uniunii Europene a decis, pe fondul opozitiei Italiei si Germaniei, amanarea pe termen nedeterminat a votului pe tema initiativei Comisiei Europene, aprobata de Parlamentul European, privind interzicerea productiei de vehicule cu ardere interna incepand din anul 2035, noteaza Mediafax. Presedintia…

