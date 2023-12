Stiri pe aceeasi tema

- Inaintea votului amanat de vineri, 8 decembrie 2023, al Consiliului de Securitate al ONU asupra cererii de incetare imediata a focului in Fașia Gaza, Statele Unite ale Americii au anunțat ca nu sprijina apelurile pentru o astfel de masura. SUA au drept de veto in Consiliul de Securitate al ONU. „Hamas…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat luni ca premierul israelian Benjamin Netanyahu va fi in cele din urma judecat ca un criminal de razboi din cauza ofensivei in curs a Israelului in Fasia Gaza si a criticat totodata tarile occidentale care sprijina Israelul, cerand totodata o reforma…

- Locuitorii din Gaza traiesc o ”catastrofa umanitara monumentala”, in pofida ”licaririi sperantei” aduse de armistitiul intre Israel si miscarea palestiniana Hamas, a denuntat miercuri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, care a cerut o ”incetare a focului umanitara veritabila”, informeaza France…

- Rusia a cerut joi gruparii islamiste Hamas sa-i elibereze „imediat” pe strainii rapiti si tinuti ostatici in Fasia Gaza, in cursul discutiilor purtate la Moscova cu reprezentanti ai bratului politic al gruparii palestiniene, informeaza EFE. Ministerul rus de Externe a declarat agentiilor locale de presa…

- ONU a subliniat miercuri din nou ca situația din teritoriul palestinian este tot mai grava și a anunțat ca va fi forțata sa-și opreasca operațiunile in Gaza, intrucat va ramane fara combustibil incepand de miercuri seara. La randul sau, OMS a anunțat ca cel puțin 171 de atacuri au fost comise asupra…

- Forțele de Aparare ale Israelului anunta, marți, ca au efectuat lovituri impotriva a aproximativ 400 de ținte Hamas din Fașia Gaza in ultima zi. Tot astazi, 24 octombrie, armata israeliana a transmis ca este "pregatita și hotarata" pentru urmatoarea etapa a razboiului. Dupa-amiaza, sirenele de raid…

- SUA a recurs la dreptul de veto in cazul unei rezolutii a Consiliului de Securitate al ONU, care ar fi cerut o suspendare a ostilitatilor din conflictul dintre Israel si militantii palestinieni Hamas, pentru a permite accesul ajutorului umanitar in Fasia Gaza, scrie observatornews.ro .

- Ambele parti anunta sute de morti, Israelul 200, iar Autoritatea Palestiniana peste 230 in atacurile declansate dimineata de Hamas si continuate cu o contraofensiva dura a armatei israeliene aeriana si terestra. Ambasadorul Israelului la ONU, Gilad Erdan, a trimis Consiliului de Securitate o scrisoare…