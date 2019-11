Votul în străinătate pentru al doilea tur de scrutin începe în această noapte Votul in strainatate pentru al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale va incepe, in noaptea de joi spre vineri, la ora 1.00, in Noua Zeelanda si Australia si se va incheia luni, la ora 7.00. Potrivit Autoritatii Electorale Permanente (AEP) 715.064 de persoane cu drept de vot locuiesc in strainatate si pot vota la una dintre cele 835 de sectii de votare. In diaspora, votul se deruleaza pe durata a trei zile. La primul tur au votat in strainatate 675.348 persoane, dintre care 25.189 prin corespondenta. Votul in strainatate pentru cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

