Votul în Parlament pentru învestirea guvernului Orban. Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a votat pentru Ministrii de la Economie, Cultura, Sport, Afaceri Externe, Fonduri Europene, Aparare, Interne, Transporturi, Agricultura au avut aviz favorabil, in timp ce ministrii de la Educatie, Munca, Sanatate, Mediu, Justitie, Dezvoltare, Finante, aviz negativ. Ministrii propusi au fost audiati intr-o singura sala, in care au fost prezenti mai multi parlamentari. Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat sambata ca, in conditii normale, in absenta epidemiei de coronavirus, social democratii ar fi votat in bloc impotriva Guvernului PNL si a asigurat ca de duminica acestia… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat sambata ca in conditii normale, daca nu ar fi existat epidemia de coronavirus, toti social-democratii ar fi votat impotriva Guvernului PNL, adaugand ca de duminica acestia se vor intoarce "la Opozitie totala". "Asta as fi spus azi…

- Ministrii propusi in Guvernul Ludovic Orban au fost audiati, sambata, intr-o procedura speciala in comisiile parlamentare, 9 dintre acestia primind aviz favorabil, iar 7 - nefavorabil.Astfel, ministrii de la Economie, Cultura, Sport, Afaceri Externe, Fonduri Europene, Aparare, Interne, Transporturi,…

- Ministrii propusi in Guvernul Ludovic Orban au fost audiati, sambata, intr-o procedura speciala in comisiile parlamentare, 9 dintre acestia primind aviz favorabil, iar 7 - nefavorabil. Astfel, ministrii de la Economie, Cultura, Sport, Afaceri Externe, Fonduri Europene, Aparare, Interne, Transporturi,…

- Joi este a ultima zi de audiere in comisiile parlamentare ale miniștrilor propuși in Guvernul Cițu. In primele doua zile de audieri, cinci din cei 12 propuși au primit aviz favorabil, in forurile legislative de specialitate, anunța MEDIAFAX.In prima zi de audieri, Nicolae Ciuca la Aparare,…

- Social-democrații vor asigura cvorumul în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului și vor vota „împotriva” la învestirea Guvernului Florin Cîțu. „Vom merge la vot, vom vota împotriva Guvernului Cîțu. Și vom veddeciziile CCRea cu atenție…

- Prima zi de audieri pentru ministrii Cabinetului Citu incepe, marti, la ora 10.00, cand este programat sa apara in fata comisiilor reunite Nicolae Ciuca, propus la Aparare. Mai sunt programati Lucian-Ovidiu Heius, propus la Finante, Costel Alexe, propus la Mediu, Catalin Predoiu, propus la Justitie,…

- Prima zi de audieri pentru ministrii Cabinetului Citu incepe, marti, la ora 10.00, cand este programat sa apara in fata comisiilor reunite Nicolae Ciuca, propus la Aparare. Mai sunt programati Lucian-Ovidiu Heius, propus la Finante, Costel Alexe, propus la Mediu, Catalin Predoiu, propus la Justitie,…

- Calin Popescu Tariceanu a anunțat, pe Facebook, ca ”ALDE a hotarît sa nu intre în jocul de-a anticipatele pe care l-a inițiat PNL și, în consecința, nu vom participa la votul guvernului Orban II”.Postarea lui Tariceanu:Constituția spune la art. 103 alin.…