Presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Constantin-Florin Mituletu-Buica, a declarat luni ca votarea se poate prelungi in strainatate la alegerile prezidentiale in toate cele trei zile in care cetatenii isi pot exercita dreptul de vot, transmite Agerpres. "Vorbim despre cazurile prevazute de Legea 148, in primul rand votarea se poate prelungi in strainatate in toate cele […]