- Romanii sunt chemați din nou la urne, in turul 2 al alegerilor prezidențiale 2019, care va avea loc pe 24 noiembrie, pentru a alege președintele Romaniei, dintre Klaus Iohannis și Viorica Dancila. Romanii din strainatate au tot trei zile la dispoziție, incepand de astazi, pentru a vota. La fel s-a intamplat…

- Numarul total al votantilor din diaspora a inregistrat cea mai mare participare a romanilor din strainatate la un scrutin desfasurat in Romania. Potrivit datelor furnizate de Biroul Electoral Central, țarile cu cea mai mare prezența la vot, la ora 17:00, ora Romaniei, sunt Italia, Marea Britanie, Spania,…

- Peste 500.000 de alegatori au votat, la ora transmiterii știrii, in strainatate, in primul tur al alegerilor prezidențiale, potrivit datelor furnizate de Biroul Electoral Central (BEC). Numarul total al votanților din diaspora a fost, in primul tur al alegerilor prezidențiale din 2014, de 161.054,…

- Peste 298.000 de alegatori au votat in strainatate la alegerile prezidențiale pana duminica la ora 07.00, dintre care 273.284 de alegatori au votat pe liste suplimentare, iar 25.189 sunt votanți pe lista corespondența, potrivit datelor furnizate de Biroul Electoral Central (BEC).Pana duminica…

- Procesul de votare pentru primul tur al alegerilor prezidențiale este in plina desfașurare in strainatate. 28.712 alegatori au votat pana vineri, 8 noiembrie 2019, ora 16.00 (ora Romaniei), cei mai mulți in țarile in care sunt comunitați importante de romani - Spania, Italia, Germania, Marea Britanie,…

- 41.003 de romani plecați in strainatate s-au inregistrat pentru votul prin corespondența, insa doar 25.189 au votat. E posibil ca mulți dintre cei inregistrați sa nu mai fi trimis plicul cu votul, dar sunt și stituații in care votul n-a ajuns la timp in București. In toate cazurile, ei sunt anunțați…

- Daniel Ursache, din Targu Neamt, un roman stabilit la Londra, a ales sa voteze prin corespondența la alegerile prezidențiale. El a postat un video in care dezlipeste autocolantul cu mentiunea „Votat” din caseta in care este inscris numele candidatului USR – PLUS. Autocolantul a ramas in perfecta stare.…

- "Pentru votul in diaspora, stiti foarte bine ca am aprobat votul prin corespondenta si trei zile de vot. S-a dublat numarul sectiilor de votare, avem 855 de sectii de votare in diaspora, deci daca in trei zile nu putem vota si iar se fac cozi, nu cred ca mai este explicabil acest lucru. Poate ca…