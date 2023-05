Stiri pe aceeasi tema

- Primele rezultate la Bacalaureat – sesiunea speciala vor fi afisate astazi. Rezultatele la sesiunea speciala a examenului de Bacalaureat, la care participa absolventii de liceu participanti la loturile olimpice si la competitiile sportive si artistice internationale, vor fi afisate vineri. Tot vineri…

- Turcia mai așteapta inca doua saptamani pentru urmatorul președinte. Numararea voturilor s-a lasat cu scandal intre susținatorii lui Erdogan și cei ai lui Kilicdaroglu Agenția de stat Anadolu a relatat ca, dupa numararea a 98% din voturi, Erdogan și-a adjudecat 49,34% dintre sufragii iar Kilicdaroglu,…

- In aceasta dimineața a avut loc un accident de circulație pe Calea Fagarașului, in municipiul Brașov, in urma caruia 3 autovehicule au fost avariate. La fața locului au fost direcționate echipaje ale Poliției Rutiere și la acest moment se efectueaza cercetari pentru a se stabili condițiile și circumstanțele…

- IPJ BRAȘOV – accident rutier la trecerea la nivel cu calea ferata. Cu puțin timp in urma a avut loc un accident de circulație pe DJ 112 D intre localitațile Carpinis și Prejmer. Accidentul s-a produs la trecerea la nivel cu calea ferata, unde un autoturism a fost lovit de tren.Primele date indica existența…

- IPJ Brașov anunța ca in urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier pe DN1, la ieșirea din localitatea Fagaraș spre localitatea Viștea de Jos. La fața locului au fost direcționate echipaje ale Poliției Rutiere, care au stabilit pana la acest moment ca, in accident a fost implicata o autoutilitara,…

- Subiectele de la simularea Evaluarii Naționale 2023, primite de elevii de clasa a VIII-a la proba scrisa de Matematica, marți 21 martie, au avut un timp de rezolvare de doua ore, de la 9:00 la 11:00 și un punctaj din oficiu de 10 puncte. Potrivit broșurii consultate de Edupedu.ro, subiectele au fost…

- Un accident a avut loc, in urma cu scurt timp, la ieșirea din Codlea catre Ghimbav. Din primele informatii primite, in accident sunt implicate 4 autoturisme și au rezultat 3 victime, constiente. La fata locului s-au deplasat 2 echipaje SMURD, o ambulanta SAJ, o autospeciala de descarceare, o autospeciala…

- Cu puțin timp in urma a avut loc un accident de circulație in localitatea Predeal, in zona caii ferate. In accident a fost implicat un autoturism care, in timp ce circula pe un pasaj rutier peste calea ferata, in condiții care urmeaza a fi cercetate și lamurite de polițiști, a pierdut controlul asupra…