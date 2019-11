Stiri pe aceeasi tema

- ​A inceput votul in diaspora pentru turul doi al alegerilor prezidentiale. In urma cu doua saptamani, peste 675.000 de romani din afara granitelor au mers la urne. Dupa prima runda, castigator peste hotare a iesit candidatul PNL Klaus Iohannis. Votul in strainatate dureaza trei zile.

- Votul pentru turul al doilea al alegerilor prezidetiale este in plina desfașurare in Diaspora. Pana la aceasta ora, potrivit datelor Biroului Electoral Central, cifrele arata o prezența mai mare la vot fața de primul tur. Pana vineri la ora 16.00, la sectiile din strainatate au votat 13.158 de romani,…

- Prezența la vot la ora 17.00 a urcat la 37, 93%, potrivit Biroului Electoral Central. Prezența e mai mare cu peste doua procente decat cea de la europarlamentarele din luna mai 2019, informeaza g4media.ro. Au votat pana la aceasta ora 6.910.900 romani la secțiile din țara. Diferența dintre urban și…

- Potrivit datelor oficiale furnizate de Biroul Electoral Central, prezența la vot în comuna Șigau este de 158%, la ora transmiterii știrii. Prezențe masive la vot au mai fost înregistrate și în Morau, Marișel sau Taușeni. Sigau 158% Silivaș 127% Taușeni 123%…

- Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), in primul tur al alegerilor prezidențiale pana la ora 15.00 au votat 29,21% din romanii din țara, numarul voturilor fiind de 5.321.324 . Județele fruntașe la prezența sunt Ilfov, Brașov, Cluj, Argeș, Sibiu. Județele codașe: Covasna, Satu Mare, Vaslui, Harghita,…

- Partidul Democrat va inainta o motiune de cenzura fata de Guvernul condus de Maia Sandu. Despre aceasta a anuntat presedintele PDM, Pavel Filip, in cadrul emisiunii „Forum” de la postul de televiziune Vocea Basarabiei. Potrivit lui, oficial, anuntul va fi facut de partid joi dimineata, la o conferinta…

- Polițiștii din Coreea de Sud investigheaza cazul unul medic care a facut un chiuretaj unei paciente insarcinate care venise pentru o procedura banala. O femeie insarcinata in 6 saptamani a mers la o clinica din Seul pentru o perfuzie nutriționala. Femeii i s-a facut insa avort din cauza unei confuzii…

- Intre 6-8 septembrie 2019, la Bacau, au avut loc Gala Tinerilor din Mediul Rural și Summitul Tinerilor din Mediul Rural, evenimente organizate in cadrul programului European Youth Village. Realizat cu sprijinul Erasmus+, anul acesta, programul a fost dezvoltat și implementat in patru comune din patru…