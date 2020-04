Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii romani cu drept de vot cu domiciliul sau resedinta in strainatate se pot inregistra pe platforma www.votstrainatate.ro pentru alegerile parlamentare, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES. Platforma este gestionata de Autoritatea Electorala Permanenta…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca romanii cu drept de vot din strainatate, care vor sa voteze prin corespondenta la alegerile parlamentare de anul acesta sau la o sectie de votare mai aproape de casa, se pot inscrie online pe portalul www.votstrainatate.ro incepand cu 1 aprilie.

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca ALDE va merge singur la alegerile locale și la cele parlamentare. Liderul ALDE a mai spus ca nu exclude alianțe și ințelegeri cu alte partide, dar numai la nivel local."Asa cum anuntat in repetate randuri, ALDE si-a propus sa mearga la alegeri singur si la alegerile…

- Platforma DA a decis sa-l sprijine pe Grigore Cobzac in noile alegeri parlamentare noi pentru un mandat de deputat in circumscripția uninominala Hancești, punand capat practicii din ultimele campanii in care susținea un candidat comun cu PAS. „Decizia partidului nostru are la baza…

- Vicepreședintele Senatului, liberala Alina Gorghiu, propune ca romanii din diaspora sa poata vota si la parlamentare pe parcursul a trei zile, asa cum a fost la alegerile prezidentiale de anul trecut, potrivit Hotnews.”Propunem extinderea masurilor legislative pentru buna organizare a alegerilor in…

- Vlad Țurcanu este candidatul Partidului Unitații Naționale la alegerile parlamentare noi din circumscripția uninominala nr. 38, Hincești. Anuntul a fost facut de liderul PUN, Octavian Țicu, in cadrul unei conferințe de presa.