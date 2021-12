VOTEAZĂ CRAIOVA PÂNĂ PE 10 DECEMBRIE Craiova, in clasamentul celor mai frumoase piețe de Craciun din Europa. Craiova este selectata in clasamentul celor mai frumoase piețe de Craciun din Europa, realizat de EuropeanBestDestinations.com, fiind singurul oraș din Romania din acest top. Cel mai vizitat site web dedicat turismului din Europa, European Best Destinations a anunțat cele mai frumoase destinații de Craciun pentru 2021 –2022 și a dat start votarii. Calatorii de oriunde pot descoperi și pot vota Craiova ca destinația preferata de Craciun pana pe 10 decembrie 2021 (pana la ora 11.59, ora locala Bruxelles). Se poate acorda… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

