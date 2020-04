Stiri pe aceeasi tema

- Vodca nu omoara microbii și coronavirusul, așa cum cred multi rusi, dimpotriva bautura ingreuneaza lupta impotriva COVID-19, avertizeaza autoritațile de la Moscova. In urma vacantelor obligatorii la domiciliu decretate de presedintele Vladimir Putin, vanzarile de bauturi alcoolice au explodat in Rusia,…

- "Am decis sa prelungesc regimul zilelor nelucratoare pana in 30 aprilie inclusiv", a declarat Vladimit Putin, intr-un discurs televizat, adaugand "salariile angajatilor vor fi mentinute". Aceasta masura, in vigoare din 28 martie in Rusia, "a permis sa se castige timp", dar "varful epidemiei in lume…

- Numarul infectarilor zilnice creste de sapte zile consecutiv. Potrivit datelor oficiale, epidemia s-a soldat cu 18 morti in Rusia, iar 121 de persoane s-au vindecat. Camera inferioara a Parlamentului rus (Duma) si-a dat acordul initial marti pentru o propunere legislativa care ii va permite…

- Guvernul rus a propus luni extinderea la intreaga tara a carantinei obligatorii aplicata de capitala Moscova in efortul de a opri raspandirea coronavirusului, relateaza EFE, citata de Agerpres."Cer guvernatorilor regiunilor Rusiei sa ia nota de aceasta masura si sa studieze aplicarea ei in teritoriile…

- Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat duminica aceasta ca epidemia de coronavirus a intrat intr-o noua faza in contextul in care numarul total al cazurilor confirmate in capitala Rusiei a depasit 1.000, iar multi moscoviti au continuat sa iasa in pofida apelurilor de a sta acasa, informeaza…

- Premierul rus Mihail Misustin le-a cerut vineri tuturor cetatenilor sa ramana in case, cu exceptia deplasarilor esentiale, intr-un efort de a stopa raspandirea coronavirusului si in contextul in care Rusia a raportat 196 de noi cazuri intr-o zi, un nou record, transmite Reuters, citata de Agerpres.Numarul…

- Kremlinul a anuntat marti ca Statele Unite au transmis Moscovei ca presedintele american Donald Trump nu se va mai deplasa in Rusia pentru a participa la ceremoniile de la 9 mai pentru marcarea 'Zilei Victoriei', relateaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin prezideaza in fiecare an parada…

- Cancelarul german Angela Merkel și președintele rus Vladimir Putin au confirmat ca gazoductul Nord Stream 2 va începe sa funcționeze, în ciuda sancțiunilor anuntate de Statele Unite, potrivit postului Deutche Welle, citat de Mediafax.„Sper ca pâna la sfârșitul acestui…