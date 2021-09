Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al Curții Supreme de Justiție și vicepreședintele instituției vor fi desemnați de Consiliul Suprem al Magistraturii. Un PROIECT de lege in acest sens a fost votat, in prima lectura, in cadrul ședinței plenare de astazi. Inițiativa legislativa a fost elaborata pentru a ajusta prevederile…

- Un proiect de modificare a Constituției a fost votat in prima lectura, in cadrul ședinței de astazi a Parlamentului. Proiectul se refera la termenul inițial de numire a judecatorilor și selectarea judecatorilor Curții Supreme de Justiție și, totodata, concretizeaza rolul Consiliului Superior al Magistraturii…

- Parlamentul se convoaca astazi in ședința plenara. Ședința se va incepe la ora 11:00 și urmeaza sa examineze mai multe proiecte de legi, transmite Noi.md cu referire la sputnik.md. Pe ordinea de zi a ședinței se regasește proiectul de lege pentru modificarea Constituției Republicii Moldova, precum și…

- Mai multe comisii parlamentare au avizat proiectul de lege pentru modificarea Constituției Republicii Moldova, care vizeaza în principal consolidarea independenței sistemului judecatoresc. Anunțul a fost facut de ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, prin intermediul paginii sale oficiale…

- Cabinetul de Miniștri a avizat pozitiv in cadrul ședinței de astazi proiectul de lege care prevede numirea de catre Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a președinților și vicepreședinților interimari ai Curții Supreme de Justiție (CSJ). Amintim ca proiectul de lege privind administrarea justiției…

- Aliona Miron este numita in funcția de judecator la Curtea Suprema de Justiție. In cadrul ședinței de astazi, Parlamentul a aprobat hotarirea respectiva, dupa ce Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat reexaminarea dosarului Alionei Miron. Potrivit legislației, promovarea in funcția de judecator…

- Proiectul de lege care se permita schimbarea procedurii de numire și alegere a membrilor Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și a Consiliului Superior al Procurorilor a fost aprobat in lectura finala cu 57 de voturi.

- Proiectul de lege propus de ministrul Justitiei, Sergiu Litvinenco, cu privire la modificarea Legii cu privire la Procuratura, prin care se urmareste demiterea procurorului general, Alexandru Stoianoglo, a fost votat de majoritatea parlamentara a PAS vineri, 13 august, in prima lectura. Opozitia parlamentara…