- Noua prioritate in PSD: sarbatoarea mancarii. Se ia o zi de toamna, se adauga o asociație de bucatari, cateva produse romanești, se asezoneaza și cu ceva dulcegarii, toate astea se pun pe un platou, se degusta și se vinde. La final, ar trebui sa iasa un eveniment crescut frumos din ”maiestria” bucatarilor…

- Derapaje grave de limbaj in Parlament. O deputata PSD i-a dat dracului pe colegii de la USR, in momentul cand aceștia i-au inmanat o scrisoare in care cer demiterea lui Liviu Dragnea de la șefia Camerei Deputaților, in timp ce un deputat liberal, Florin Roman s-a remarcat printr-o postare rasista și…

- Tinerii social democrati se reunesc, incepand de astazi, la Neptun, la o scoala politica la care sunt asteptati presedintele PSD, Liviu Dragnea, precum si premierul Viorica Dancila, informeaza Agerpres.ro. Timp de doua zile se vor afla alaturi de tinerii PSD mai multi lideri ai partidului, ministri…

- Senatorul PSD, Serban Nicolae a declarat, pentru MEDIAFAX, referitor la decizia ICCJ de achitare, in prima instanta, a presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ca este un semn ca judecatorii isi recapata libertatea si ca a fost sparta legatura SRI si justitiei prin protocoale secrete.

- Senatorul PSD Șerban Nicolae a fost invitat, joi seara, In Fața Ta, unde s-a declarat de parere ca Liviu Dragnea ar trebui sa ținteasca postul de premier, la alegerile viitoare, și ca spera ca Viorica Dancila sa ramana in funcție pana in 2020.

- Nicolae Badalau, fost președinte executiv al PSD și senator al formațiunii aflate la guvernare vrea ca romanii sa sarbatoreasca Ziua Daruirii, pe 25 septembrie. Senatorul PSD a depus proiectul de lege la Senat și vrea ca in aceasta zi sa se organizeze programe și manifestari culturale, educative, artistice…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu afirma ca raportul GRECO reprezinta o "lovitura grea" pentru PSD-ALDE si impune o reactie publica din partea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, si a presedintilor Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, si Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. "Cam asa va suna si raportul…

