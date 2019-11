Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca presedintele Klaus Iohannis a castigat detasat primul tur al alegerilor parlamentare, senatorul Ioan Cristina indeamna, in continuare, la implicare si ii sfatuieste pe penelisti sa ramana vigilenti. „Trebuie sa ramanem vigilenti si sa ne mobilizam si mai puternic electoratul, astfel incat…

- Presedintele organizatiei judetene a Partidului Social Democrat (PSD) Neamt, Ionel Arsene, a scris luni, pe pagina sa de Facebook, ca a fost greu pentru formatiunea politica sa se lupte cu "o hidra", dar rezultatele au aratat ca nu a fost imposibil."Sunt multe de spus despre acest prim…

- ”Incepand de astazi, timp de trei zile, romanii din strainatate voteaza la alegerile prezidentiale! Dragi romani, veniti la vot pentru ca tara noastra are mare nevoie de fiecare dintre voi, oriunde v-ati afla. In 2016, absenteismul a adus la putere PSD, cea mai nociva guvernare din istoria post decembrista,…

- Cum vor fi aceștia? Vor fi la fel ca cei de pana acum sau vor fi diferiți? Vom avea un președinte implicat și echidistant sau vom avea parte de alți cinci ani de absența la Palatul Cotroceni? Pana la urma, alegerile din 10 și 24 noiembrie despre asta sunt. Despre increderea in ziua…

- Fostul presedinte al Parlamentului European, Antonio Tajani, ii indeamna pe toti romanii din Italia sa-l voteze pe Klaus Iohannis la alegerile prezidentiale. ”Mult noroc prietenului meu Klaus Iohannis pentru alegerile prezidentiale din Romania”, a transmis Tajani.Fostul presedinte al Parlamentului…

- "Momente de excepție astazi, la Cluj! Mi-au stat alaturi oameni calzi și onești, care mi-au vorbit despre o Romanie a respectului, a unitații, a bunastarii. Oamenii au credința ca primul pas spre Romania pe care și-o doresc e un președinte care sa-i respecte, sa-i sprijine și sa vegheze la binele…

- Autor: Petru ROMOȘAN Oferta pentru alegerile prezidentiale din noiembrie este excesiv de modesta. Asta ca sa evitam cuvintele care ranesc inutil. Dar, sa ne intelegem, nimeni nu mai asteapta ca salvarea nationala - care, totusi, e o chestiune din ce in ce mai presanta - sa vina de la niste alegeri…

- "Miza este una singura, prezidentialele. Cum se calibreaza fiecare ca sa prinda potul cel mare, este problema fiecaruia. Dar eu constat o greseala majora a lui Dan Barna, pe care in aceasta vara il vedeam deja presedintele Romaniei. Acum nu mai stiu. Adica sa ru aiba la intrebarea 'in cazul in care…