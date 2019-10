Votaj si Loredana au lansat piesa impreuna! VIDEO Votaj si Loredana au lansat piesa impreuna! VIDEO „«Dependenta mea» este o declaratie de dragoste sincera si pasionala. Cand intalnesti persoana care te completeaza si alaturi de care te simti fericit in fiecare clipa, dezvolti involuntar o dependenta de care nu poti si nici nu vrei sa scapi. Suntem foarte bucurosi ca aceasta piesa a adus si o noua colaborare artistica pe care ne-o doream de mult timp, cu Loredana, pe care o indragim si o apreciem mult. Ceea ce a iesit ne place foarte mult si speram ca si publicul va intra in aceeasi stare de bine”, declara Calin Goia, solistul trupei Voltaj.… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

