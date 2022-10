Vot pentru intrarea României și Bulgariei în Schengen, în luna decembrie Guvernele statelor UE vor vota in decembrie daca vor acorda sau nu aderarea Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen, dupa mai bine de zece ani de amanare, anunța Euractiv . In 2011, subiectul a fost votat de miniștrii naționali, dar aderarea a fost blocata de guvernele olandez și finlandez. Aderarea la spațiul de calatorie fara pașapoarte Schengen necesita unanimitate de voturi, iar in luna decembrie se va supune din nou la vot aceasta chestiune. „Președinția ceha se angajeaza sa faca progrese pentru a permite Bulgariei și Romaniei sa faca parte pe deplin din spațiul Schengen”, a declarat ministrul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

