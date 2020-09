Stiri pe aceeasi tema

- ■ la nivel national au fost confirmate in total 68.046 cazuri, 2.904 decese, 31.920 vindecari ■ la Neamt, in total au fost confirmate 1692 cazuri ■ Pana astazi, 14 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 68.046 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 31.920 pacienți…

- Guvernul acesta nu reuseste sa ne faca a intelege de unde contractam in mod real coronavirusul si cum il pierdem, de-l preiau altii. Este o harababura de nedescris, din meandrele careia guvernul nu ne descalceste cum sa iesim. Noroc cu inteleptul nostru presedinte Klaus Iohannis, care joi 30 iulie ne-a…

- ■ cam in fiecare zi, informarea meteo de ploi se transforma in cod galben de precipitatii ■ de vineri si pina simbata, inclusiv, in toata tara este o avertizare de precipitatii ■ saptamina viitoare se anunta vreme mai buna ■ Instabilitatea atmosferica isi face de cap si cam in fiecare zi informarea…

- ■ in judetul Neamt, au dreptul de a se prezenta la urne 279.364 de cetateni ■ 18.780 tineri au implinit 18 ani si au dobindit dreptul de a alege si a fi ales ■ numarul total la nivel de tara e de 18.981.972, la data de 30 iunie 2020 ■ Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) pregateste […] Articolul…

- ■ la nivel national au fost confirmate 36.691 de cazuri, 2.009 decese si 22.488 vindecati Pana astazi, 18 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 36.691 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.865 au fost externate, dintre…

- ■ aproximativ 500 de cadre didactice sint asteptate sa se inscrie la Definitivat si Titularizare Dascalii vor intra de joi, 9 iulie si ei in febra examenelor care este obligatoriu a se desfasura in aceleasi conditii de respectare a unor reguli sanitare severe. Inspectorul scolar general, Mihai Obreja,…

- ■ votul consilierilor PSD in apararea primarului Lucian Micu le-a adus sanctiuni ■ senatorul Dan Manoliu vrea suspendarea din partid a vinovatilor ■ cei sase consilieri nu vor mai participa la sedintele legislativului local ■ „Eu am votat conform constiintei si l- am considerat pe primar un adversar…

- ■ la nivel national sunt confirmate 25.286 de cazuri, 1.565 decese si 17.906 vindecati ■ la nivelul judetului Neamt au fost confirmate in total 955 de cazuri ■ Pana pe 25 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 25.286 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre…