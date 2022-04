Stiri pe aceeasi tema

- Francezii au inceput sa voteze duminica in cadrul unor alegeri care vor decide daca președintele pro-european, Emmanuel Macron, de centru, ramane in fruntea țarii sau este inlocuit de euroscepticul de extrema dreapta, Marine Le Pen, in ceea ce ar echivala

- Duminica se desfașoara cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale franceze. Doi candidați, Emmanuel Macron și Marine Le Pen, se infrunta pentru a ajunge la Elysee, intr-o reeditare a scrutinului din 2017, in urma careia actualul președinte in exercițiu al Franței a ieșit invingator.

- Peste 1,6 milioane de persoane sunt așteptate, in noaptea de Inviere, la cele aproximativ 10.800 de lacasuri de cult din țara. Ministerul de Interne a luat masuri pentru desfașurarea in siguranța a Sarbatorilor Pascale și anunța ca 25.000 de angajati vor fi la datorie, zilnic, in perioada 22 – 25 aprilie.…

- Principalii doi candidati la alegerile prezidentiale din Franta, actualul sef al statului, centristul Emmanuel Macron, si politician de extrema-dreapta Marine Le Pen, s-au calificat duminica in finala prezidențiala din 24 aprilie. Emmanuel Macron, presedintele in functie al Frantei, se claseaza pe primul…

- Prezenta la vot la primul tur al alegerilor prezidentiale din Franta a fost de 65%, la ora 17.00 (18.00, ora Romaniei), potrivit Le Figaro. Participarea este cu 4,4 puncte procentuale mai mica fata de scrutinul din 2017. Conform datelor transmise de Ministerul de Interne francez, participarea la primul…

- Francezii voteaza duminica, 10 aprilie, in primul tur al alegerilor prezidentiale din Franta. Actualul presedinte Emmanuel Macron este favorit in sondaje chiar daca, de cand a inceput invazia rusa in Ucraina, pierde teren in fata adversarei sale din 2017, veterana de extrema dreapta Marine Le Pen. 12…

- Duminica are loc primul tur al alegerilor prezidențiale franceze. 11 candidați incearca sa ajunga la Palatul Elysee, in timp ce președintele francez Emmanuel Macron cauta sa fie reales pentru inca un mandat de cinci ani. O campanie marcata de razboiul din Ucraina și desfașurata in timpul celor șase…

- Mai multe arme și echipamente militare din Franța sunt pe drum catre Ucraina, ca parte a ajutorului occidental pentru Kiev in lupta cu trupele invadatoare rusești, transmite BBC. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a postat pe Twitter ca a vorbit cu președintele francez Emmanuel Macron sambata…