Stiri pe aceeasi tema

Cel puțin 1.563 de civili au fost uciși de cand a inceput invazia rusa in Ucraina, potrivit Inaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, anunța Mediafax.

Rusia a cerut Europei sa plateasca in ruble, daca vor in continuare gaze. Statele europene au refuzat aceasta solicitare a Rusiei, iar acum fluxul de gaze prin conducta Yamal-Europe este zero.

Consiliul Europei afirma ca Rusia trebuie sa inceteze imediat „uciderea" și „suferința oamenilor" in Ucraina, se arata intr-o declarație postata pe site-ul Comisarului pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei. Documentul afirma ca atacul militar al Rusiei asupra Ucrainei continua sa semene…

Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite urmeaza sa se pronunte asupra unei propuneri de convocare a unei sesiuni speciale a Adunarii Generale ONU pe tema invaziei ruse in Ucraina, informeaza agentiei Reuters, potrivit Mediafax.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca saluta propunerile Turciei și Azerbaidjanului de a purta discuții de pace cu Rusia.

O rezoluție prin care se solicita excluderea Rusiei din Consiliul de Securitate al ONU este tot mai populara in Congresul SUA și este susținuta atat de catre democrați, cat de și de catre republicani.

Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite se va reuni de urgenta, marti dimineata, pentru a discuta despre actiunile Rusiei impotriva suveranitatii Ucrainei, informeaza BBC News.

Administratia Ucrainei a cerut, luni, organizarea "imediata" a unei reuniuni a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite din cauza riscurilor unei invazii a Rusiei, informeaza cotidianul Le Figaro, potrivit Agerpres.