Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Securitate al ONU se reuneste marti, la o zi dupa violente sangeroase la bariera de securitate cu Fasia Gaza, unde militari israelieni au omorat aproape 60 de palestinieni in confruntari si manifestatii contra inaugurarii Ambasadei Statelor la Ierusalim, relateaza AFP conform News.ro .…

- Ankara a anuntat ca a rechemat ambasadorii Turciei de la Tel Aviv si Washington pentru consultari, dupa ce peste 50 de protestatari palestinieni au fost împuscati mortal de fortele de securitate israeliene la frontiera Fâsiei Gaza cu Israelul, informeaza presa internationala, citata…

- Romania, Austria, Ungaria si Cehia au acceptat invitatia Ministerului israelian de Externe de a participa la ceremonia de deschidere a Ambasadei SUA din Ierusalim, care va avea loc duminica, relateaza site-ul cotidianului Haaretz. Potrivit presei israeliene, Romania va fi reprezentata ...

- Paraguayul isi va muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim pana la sfarsitul lunii mai, a informat luni Ministerul de Externe israelian, cea de-a treia tara - dupa Statele Unite ale Americii si Guatemala - care si-a anuntat aceasta intentie, relateaza Reuters. 'Presedintele Paraguayului Horacio…

- Dragnea și Dancila, declarații contradictorii privind trimiterea propunerii de ambasador in Israel, la președintele Iohannis. Monica Dorina Gheorghița este propunerea Guvernului pentru postul de Ambasador in Israel. Liderul PSD Liviu Dragnea l-a acuzat pe șeful statului ca nu avem ambasador in aceasta…

- Moscova se asteapta ca, dupa loviturile aeriene asupra Siriei, SUA sa incerce sa-si intensifice dialogul cu Rusia asupra stabilitatii strategice, a declarat duminica Vladimir Ermakov, directorul Departamentului pentru neproliferare si controlul armelor din cadrul Ministerului de Externe rus, citat…

- Rusia ii convoaca miercuri pe ambasadorii straini acreditati la Moscova, pentru a le prezenta punctul sau de vedere in cazul otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, pentru care Londra acuza Moscova, transmite Noi.md, citind un anunt al Ministerului rus de Externe. Ambasadorii…

