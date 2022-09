Stiri pe aceeasi tema

- Nicio amenințare, indiferent din partea cui vine, nu poate sa ingenuncheze democrația, nu poate sa se opuna voinței cetațenilor, transmite AUR, dupa ce Giorgia Meloni, liderul formațiunii naționaliste Frații Italiei, este favorita sa devina prima femeie prim-ministru al Italiei, scrie Mediafax.…

- Pro tv: Postfasciștii au caștigat alegerile din Italia. Giorgia Meloni, favorita pentru a deveni premier Partidul postfascist Fratii Italiei (Fratelli d'Italia, FDI), condus de Giorgia Meloni, s-a clasat pe primul loc la alegerile legislative desfasurate duminica in Italia, un eveniment fara precedent…

- Giorgia Meloni, al carei partid postfascist Fratii Italiei (Fratelli d'Italia, FDI) s-a clasat pe primul loc la alegerile legislative desfasurate duminica in Italia, a revendicat conducerea urmatorului guvern.

- "Vom guverna pentru toti italienii": lidera extremei drepte italiene, Giorgia Meloni, care vrea sa devina prim-ministru dupa victoria sa la alegerile legislative de duminica, a incercat sa linisteasca in fata preocuparilor exprimate in tara sa si in strainatate.

- Daca nu apar surprize de ultim moment, cele mai multe voturi ar urma sa fie adjudecate de partidele aflate mult la dreapta eșichierului politic. In fruntea guvernului ar putea ajunge Giorgia Meloni, de la formațiunea "Frații Italiei", partid considerat post-fascist.

- Pe 25 septembrie, italienii voteaza in alegeri anticipate și iși vor alege un nou Parlament, dupa destramarea coaliției de guvernare conduse Mario Draghi. Extrema dreapta este aproape de o victorie istorica, cel puțin dupa ultimele sondaje. Coaliția de dreapta, al carei lider este Giorgia Meloni, președinta…

- Italienii decid daca vor alege cel mai de dreapta guvern de dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, in cadrul unor alegeri urmarite indeaproape in intreaga Europa. Giorgia Meloni conduce partidul conservator de dreapta Frații Italiei și iși propune sa devina prima femeie prim-ministru al țarii, aliata…

- Extrema dreapta din Italia spera sambata la o victorie istorica inaintea unor alegeri parlamentare cruciale care ar putea face din Giorgia Meloni primul lider post-fascist care sa conduca guvernul unui membru fondator al Uniunii Europene. Liderii principalelor partide politice s-au aruncat vineri in…