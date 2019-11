Vot Guvern Orban. Codrin Ștefănescu: Cine trădează, cine cedează, cine susține „In noaptea aceasta se va juca tare. Cu dosare, șantaj, amenințari sau promisiuni. Iar maine vom afla adevarul! Cu toții! Cine tradeaza, cine cedeaza, cine susține guvernul”, a scris, duminica seara, Codrin Ștefanescu pe contul sau de Facebook. „Și totul o sa devina foarte clar", a subliniat Codrin Ștefanescu. Parlamentarii se intrunesc, luni, de la ora 14:00, in ședința comuna de plen, pentru a vota investirea Guvernului Orban. Pentru a putea fi investit sunt necesare cel puțin 233 de voturi, pe care premierul desemnat susține ca le are. Marți și miercuri au avut loc audierile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

