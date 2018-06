Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii din Comisia de Sanatate au depus un amendament la proiectul de lege inițiat de ministrul de Interne Carmen Dan și de senatorul PSD Șerban Nicolae, care reintroduce propunerea care ar interzice operatorilor privați prelucrarea datelor genetice, biometrice sau a datelor privind sanatatea, in…

- Cu toții am primit in aceste zile mailuri de la companii sau instituții pentru a ne da acceptul daca vrem sa mai primim in continuare informari de marketing. Daca nu v-ați dat acordul, nu veți mai primi informarile.

- Informatii cheie despre Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal – cunoscut mai mult dupa acronimul sau in limba Engleza, GDPR au fost facute publice de catre europarlamenttarul Emilian Pavel."Toate organizațiile și instituțiile, fie ele publice sau private, au avut…

- "Prelucrarea datelor genetice, biometrice sau a datelor privind sanatatea, in scopul realizarii unui proces decizional automatizat sau pentru crearea de profiluri, este permisa cu consimtamantul explicit al persoanei vizate sau daca prelucrarea este efectuata in temeiul unor dispoziti legale exprese,…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza o noua sesiune de informare a firmelor cu privire la protecția datelor personale. Astfel, in data de 3 mai, intre orele 10.30 – 14.00, in Sala CEDO a sediului CCIA Timiș, din Piața Victoriei, are loc seminarul cu tema “Actualitate in protecția…

