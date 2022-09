Stiri pe aceeasi tema

- Articolul Medicii de familie vor putea deschide puncte de lucru in mediul rural. Amendamentele propuse de deputatul PSD Romeo Lungu au trecut de votul final se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Camera Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege potrivit caruia cabinetele de medicina de familie…

- Peste 180 milioane de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) sunt puse la dispozitia medicilor de familie pentru investitii in cabinetele medicale. Potrivit Ministerului Sanatatii, pentru dotare cu echipamente si mobilier, fiecare cabinet medical sau asociere de cabinete poate accesa…

- Medicii de familie avertizeaza asupra pericolului de intrerupere a vaccinarii copiilor in cabinetele lor, odata cu punerea in funcțiune a noului Registru Electronic Național de Vaccinare, cel folosit pentru campania anti-Covid. Situația pare sa fie prezenta la nivel național și este cauzata de lipsa…

