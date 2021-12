Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat al Platformei DA Alexandr Slusari, vine cu un apel catre foștii colegi din Blocul ACUM, Partidul Acțiune și Solidaritate, și le cere sa nu mai faca reforma justiției „cu oameni patați din sistemul lui Vlad Plahotniuc”. „Chiar credeți ca daca vindeți jumatate de suflet diavolului, el va…

- Platforma DA considera ca aplicarea suplimentara la indexarea pensiei a coeficientului de creștere cu 50% a PIB-lui nu este cea mai reușita idee, intrucit foarte des produsul intern brut a Moldovei are creștere foarte modesta sau chiar scade semnificativ in anii de seceta. Pentru majorarea constanta…

- Oamenii influenți din Partidul Acțiune și Solidaritate (PTS), aflat la guvernare in Moldova, și președintele țarii, Maia Sandu, doresc cu adevarat sa stabileasca relații de lucru, prietenoase și pragmatice cu Rusia. Nu in conformitate cu scenariul ucrainean, fara a intra in confruntare cu Moscova. Aceasta…

- Deputații se intrunesc intr-o noua ședința la Parlament. Pe ordinea de zi sunt 16 proiecte de lege printre care printre care și ratificarea in lectura a II-a a Legii bugetului de stat pentru anul curent, Legea bugetului asigurarilor sociale de stat și Legea fondurilor asigurarii obligatorii de asistența…

- Deputații BCS, Vasile Bolea și Vladimir Voronin au depus o sesizare la Curtea Constituționala prin care solicita verificarea constituționalitații legii nr.102 din 24 august 2021 pentru modificarea legii cu privire la procuratura.

- Curtea Constituționala (CCM) a declarat neconstituționala legea prin care a fost modificata activitatea Autoritații Naționale Integritate (ANI), pe 16 decembrie 2020 de catre Partidul Socialiștilor, grupul „Pentru Moldova” și Partidul „Șor”. O sesizare in acest sens a fost depusa, pe 21 decembrie 2020,…

- Deputatii primului Parlament vin cu note pentru actuala guvernare la o luna de la preluarea puterii de catre Partidul Actiune si Solidaritate. Potrivit lor, actuala guvernare si presedintele Maia Sandu au reusit scoaterea Republicii Moldova din izolare internationala si reabilitarea imaginii tarii pe…