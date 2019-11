Stiri pe aceeasi tema

- De un moment special au avut parte care au fost prezenți, sambata, in jurul orei 16.30, la secția de votare numarul 181 din Sogel, Germania. In ziua nuntii, o mireasa imbracata in traditionala rochie alba, a venit sa-si exprime dreptul de a vota, chiar daca se afla la mare distanța de Romania. Alaturi…

- Aproximativ 90.000 de cetateni romani au votat, pana sambata la ora 10,00, in sectiile de votare deschise in afara granitelor, informeaza Ministerul Afacerilor Externe. "Votul la alegerile pentru desemnarea Presedintelui Romaniei continua sambata. La ora 10,00 (ora Romaniei) erau deja…

- O sectie de votare din Germania nu a putut fi deschisa vineri, in prima zi a scrutinului prezidential in diaspora, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE) intr-un comunicat transmis AGERPRES.Citește și: Sorina Matei a EXPLODAT pe tema deficitelor anunțate de Guvernul Orban: 'Faptele…

- Sectiile din Italia, Spania, Franta si Germania au fost deschise, peste 7.000 de persoane au votat, la urne, pana in prezent, in diaspora. Putin dupa ora 13,00, peste 7.000 de romani figureaza ca au votat pe liste suplimentare. Acestora li se adauga aproximativ 25.200 de voturi prin corespondenta,…

- Dan Mihalache, ambasadorul Romaniei la Londra, a anunțat ca și-a exprimat votul la alegerile prezidențiale. Diplomatul roman a votat prin corespondența și spune ca a fost ”simplu și elegant” și și-a exprimat regretul ca nu s-au inscris mai mulți romani pentru aceasta procedura. ”Sunt foarte bucuros…

- AEP a anuntat ca a pus la dispozitia cetatenilor romani din diaspora, care doresc sa voteze la alegerile pentru Presedintele Romaniei, doua clipuri video care ilustreaza tehnica votarii la scrutinul prezidential. Primul videoclip realizat de AEP prezinta cum se realizeaza votul prin corespondenta.…

- 'Astazi in plimbarea din Constanța, am intalnit-o pe doamna Viorica, inca un om afectat de abuzurile sistemului putred in care traim.Doamna Viorica tanjește dupa Romania - traiește in Germania, acolo unde si-a gasit un loc de munca din care isi intretine familia. Cu durere in voce mi-a marturisit…

- Presedintele AEP, Constantin-Florin Mituletu-Buica, face un apel catre toti cetatenii care se afla in strainatate cu documente legale de sedere (conform Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1627 din 26.08.2019, care abroga Ordinul nr. 500/2016) sa se inregistreze, pentru ca autoritatile romane…