VOT DE AUGUST – Primele două piețe tradiționale din județ vor fi la Șomcuta și Rona de Sus Consilierii județeni au ajuns la concluzia ca in județ este nevoie de inființarea unor piețe tradiționale, unde producatorii locali sa poata sa iși vanda produsele. Pe ordinea de zi a ședinței ordinare de Consiliu Județean din data de 30 august se afla doua proiecte de hotarare referitoare la realizarea a doua obiective de investiții și anume piața tradționala in Șomcuta Mare, respectiv in Rona de Sus. Aleșii locali iși vor exprima votul pentru 15 proiecte de hotarare aflate pe ordinea de zi, printre acestea fiind și cele referitoare la actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Maramureșul se apropie de 100 de cazuri de COVID confirmate in doua saptamani, ceea ce arata clar ca trendul este unul crescator in ceea ce privește numarul de infectari cu noul coronavirus. In ultimele 14 zile au fost 77 de cazuri confirmate, aproape jumatate din ele (31) fiind in Baia Mare, potrivit…

- Cifrele oficiale venite de la nivel de județ legat de pandemia de coronavirus ne arata clar ca avem o creștere a numarului de persoane care sunt internate in spital cu coronavirus. Daca luna trecuta au fost zile cand aveam doua persoane internate, acum am ajuns la 16, iar numarul continua sa creasca…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) a anunțat recent ca pentru prima data in Programul Național de Dezvoltare Rurala, pentru perioada de tranziție 2021-2022, a fost introdusa o submasura dedicata finanțarii legumiculturii. Este vorba despre 100 milioane de euro pentru construirea…

- In data de 2 august, timp de doua ore, polițiștii cu atribuții pe linie rutiera din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș, Inspectoratului de Poliție al Județului Satu Mare, Inspectoratului de Poliție al Județului Suceava și Inspectoratului de Poliție al Județului Salaj, sub coordonarea…

- Consilierii locali sunt așteptați astazi, 15 iulie, sa participe la ședința de Consiliu Local programata pentru ora 15..00. Pe ordinea de zi, pe borderoul suplimentar care cuprinde 14 proiecte, exista cateva proiecte care merita mai multa atenție. Printre ele se afla și ce privitor la contractarea unui…

- Consilierii locali baimareni sunt chemați maine, 15 iulie, ora 15.00, la o noua ședința de Consiliu Local, iar primul proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi este cel privitor la alegerea presedintelui de sedinta al CL Baia Mare pe o perioada de trei luni, respectiv pe perioada august-octombrie 2021.…

- Conform ultimei statistici venite de la Autoritatea Naționala Sanitar-Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), județul Maramureș ocupa locul 3 la nivel național in ceea ce privește cazurile de Pesta Porcina Africana, cu 9 cazuri. Primele doua locuri sunt ocupate de Bihor (25), respectiv…

- Daca anul trecut au existat numeroase apeluri catre populație pentru a dona plasma COVID și astfel a oferi o șana la viața bolnavilor de coronavirus, iata ca anul acesta nu au existat cereri in acest sens, conform informațiilor oferite de catre Centrul de Transfuzie Sanguina Maramureș. Acest fapt ar…