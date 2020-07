Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca va pune la dispoziția bucureștenilor care au nevoie de test COVID-19 pentru a merge in destinații de vacanța, precum Grecia, un test gratuit pentru depistarea Sars-CoV-2. Edilul a explicat ca testele vor fi de tip antigen,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat un proiect special pentru a-i ajuta pe bucureștenii care trebuie sa plece in vacanțe și statele in care pleaca le cer teste obligatorii pentru COVID-19.Vezi și: Epidemiologul Molnar Geza vine cu vești bune: Al doilea varf va fi depasit…

- Persoanele care doresc sa se testeze gratuit trebuie sa se inscrie online pe platforma https://testamcovid.assmb.ro/. Pentru fiecare test RT-PCR efectuat, Primaria Capitalei, prin ASSMB, va deconta suma de 200 de lei unitaților sanitare publice și/sau private afiliate in cadrul proiectului, aceasta…

- Gabriela Firea dezvaluie rezultatele uluitoare ale testarii pe București. Primarul general al Capitalei a anunțat, intr-o intervenție la Romania TV, ca doar cateva persoane dintre miile testate in București, in urma unei acțiuni de testare organizate de Primaria Capitalei, au fost pozitive la COVID.…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a convocat, joi, incepand cu ora 11.00, ședinta ordinara a Consiliului General al Municipiului București, pe ordinea de zi figurand peste 60 de proiecte.Citește și: Impozitarea pensiilor speciale a fost adoptata de Parlament: cum se va aplica…

- Consilierul general al ALDE in cadrul Consiliului General al Muncipiului București, Voicu Ion Valentin, susține intr-o postare pe pagina sa de facebook ca va continua in ritm susținut construcție de locuințe sociale – votul a fost dat deja in CGMB la inițiativa primarului general, Gabriela Firea.…

- Un scandal a avut loc luni la sedinta CGBM in care s-a votat testarea a 11.000 de voluntari din Capitala. Un consilier PNL a spus ca proiectul seama a mita electorala. Scandalul s-a produs in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti in care a fost aprobat proiectul prin care Primaria…

- Primaria Capitalei vrea sa cheltuiasca 3,5 milioane de lei, in 2020, pentru a le oferi catorva zeci de mii de elevi acces la o biblioteca virtuala care momentan nu poate fi accesata online. Asa ca nu putem vedea nici cate carti contine si nici care sunt acestea. Gabriela Firea a convocat pentru luni,…