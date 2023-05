Stiri pe aceeasi tema

- Combustibilul rusesc ajunge in continuare in Europa și Ucraina, in ciuda sancțiunilor impuse de Uniunea Europeana, in cadrul schemei de reexport prin țari terțe. Alexander Hmelevsky, doctor in economie, a spus acest lucru intr-un comentariu la pentru agenția ucraineana UNIAN, menționand ca produsele…

- Miron Mitrea susține ca deși alegerile sunt importante in Turcia și pentru contextul zonei Marii Negre, cu toate astea o eventuala infrangere a lui Erdogan nu ar schimba foarte mult lucrurile:"Turcia e țara cu cea mai mare ieșire dupa Rusia la Marea Neagra, ne intereseaza foarte mult ce se intampla…

- Turcia ar putea intra intr-o era post-Erdogan dupa alegerile prezidențiale și parlamentare de duminica, ceea ce ar putea insemna anumite schimbari in politica externa, relateaza Al Jazeera.

- Un delegat ucrainean a lovit cu pumnul in fața un delegat rus in timpul unei reuniuni a națiunilor de la Marea Neagra, joi, in capitala Turciei. Acesta a smuls un steag ucrainean afișat in spatele unei politiciene din Rusia care acorda un interviu. Delegatul ucrainean a recuperat drapelul și i-a strigat…

- Responsabili ucraineni au declarat pentru Wall Street Journal ca au solicitat Turciei sa sechestreze o nava care transporta 19.000 de tone de cereale adunate din zonele invadate de Rusia.Potrivit bazelor de date de transport maritim, nava sub pavilion panamez a ancorat luni in portul turcesc Samsun,…

- Parlamentul Ungariei, dominat de formatiunea premierului nationalist Viktor Orban, a aprobat luni proiectul de lege care permite aderarea Finlandei la NATO odata ce aplicatia acesteia va fi ratificata de toate cele 30 de tari membre ale Aliantei Nord-Atlantice, relateaza Reuters si AFP, citate de Agerpres.…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, primește o veste importanta de la inceputul razboiului din Ucraina. In acest an Uniunea Europeana practic a epuizat posibilitațile de a introduce noi sancțiuni impotriva Rusiei, a declarat șeful serviciului de politica externa al UE, Josep Borrell, intr-un interviu…

Un cutremur de 5,6 grade Richter s-a produs in estul Turciei, intr-o zona deja afectata de seismele din ultimele saptamani.