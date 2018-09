Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatii se pronunta miercuri din nou asupra directivei europene privind drepturile de autor, un vot crucial pentru artistii si editorii de presa care spera ca va fi adoptata aceasta directiva pe care insa nu o doresc gigantii internetului si care a facut obiectul unui lobby intens, relateaza AFP.…

- Principalele publicatii poloneze tiparite au lasat prima pagina complet alba in editiile lor de marti, in ziua cand Parlamentul European dezbate directiva europeana privind drepturile de autor, aceste publicatii dorind prin gestul lor simbolic sa atraga atentia asupra faptului ca presa scrisa risca…

- Federatia Internationala a Jurnalistilor (IFJ) si Federatia Europeana a Jurnalistilor (EFJ) si-au reiterat vineri sprijinul pentru adoptarea Directivei pentru Drepturile de Autor in cadrul Pietei Unice Digitale (Digital Single Market - DSM), solicitandu-le membrilor Parlamentului European sa voteze…

- Cu 318 de voturi impotriva și 278 de voturi in favoarea deputaților europeni au respins directiva contestata privind drepturile de autor care impunea o cenzura fara precedent pe Internet. Președinții adjuncți Luigi Di Maio și Matteo Salvini și-au exprimat satisfacția, astazi, dupa ce Parlamentul European…

- Parlamentul European a votat joi impotriva unei propuneri ce prevedea introducerea unor reglementari mai dure de protecție a drepturilor de autor, in contextul unei dezbateri acerbe pe aceasta tema, informeaza ediția europeana a site-ului Politico.Votul a fost unul strans, fiind inregistrate…

- Legislativul european a respins proiectul care reforma drepturile de autor in Uniune Europeana, lege sustinuta de marile grupuri de presa dar nu si de mass-media independenta si start-up-uri si nici de militantii pentru libertatea internetului. Reforma propusa prin proiectul respins de eurodeputati…

- Eurodeputatii au votat miercuri in favoarea infiintarii unui prag electoral care va impiedica partidele care intrunesc un procent foarte redus din voturi sa fie reprezentate in Parlamentul European. Decizia ar urma sa intre in vigoare din 2024, transmite dpa.Un numar de 397 de europarlamentari…

