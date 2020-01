Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele ALDE Varujan Vosganian l-a ironizat, sambata, pe Rareș Bogdan pentru ca a anunțat ca premierul Ludovic Orban va demisiona in luna februarie, conform Hotnews. Vosganian considera ca ”jucam intr-un film cu proști”, intrucat s-a acceptat angajarea raspunderii pe buget a unui guvern care…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat ca se vor organiza alegeri anticipate in aprilie 2020, dupa ce premierul Ludovic Orban va demisiona in februarie. Cu toate acestea, Bogdan s-a ferit sa utilizeze cuvintul “criza” in legatura cu aceasta situație. Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a…

- Europarlamentarul și prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a oferit un moment amuzant, in cadrul declarațiilor, de la ora 21.00, la inchiderea urnelor de vot.Citește și: BOMBA - Liviu Dragnea NU a fost lasat sa voteze, deși nu ii sunt interzise drepturile electorale/DOCUMENT In timp…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a solicitat Parlamentului permisiunea de a fi prezent la ședința Birourilor permanente reunite, care va avea loc incepand cu ora 12:00. "Am solicitat sa imi permita prezența pentru a argumenta propunerea de calendar pe care am formulat-o. Este o propunere…

- Directorul general al companiei aeriene TAROM, Madalina Mezei, a fost demisa marți din functia de director. Premierul desemnat sa formeze guvernul, Ludovic Orban (PNL), a declarat miercuri seara la B1TV ca in TAROM se vorbește ca demiterea a venit pentru ca in ziua moțiunii de cenzura, nu au fost…