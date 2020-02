Deputatul ALDE Varujan Vosganian a declarat, vineri, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Iasi, ca formatiunea pe care o reprezinta nu va participa la sedinta Parlamentului de luni convocata pentru votul de investitura a Cabinetului Orban II.



Deputatul Varujan Vosganian, care este si liderul filialei iesene a ALDE, a declarat ca asteapta motivarea Curtii Constitutionale privind noua candidatura a liberalului Ludovic Orban pentru functia de premier.



"Principalul motiv pentru care nu participam la sedinta nu este acel cuvant care in general are rezonanta negativa,…