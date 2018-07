Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele ALDE Varujan Vosganian a declarat luni la finalul intalnirii cu conducerea partidului, la Parlament ca OUG pe amnistie și grațiere, nu se va da maine. ”De mult am incetat sa comentam zvonurile care apar. Sigur este ca maine nu se va da o OUG pe amnistie și grațiere, așa cum ne informau…

- Explicatiile lui Vosganian vin in contextul in care, luni, a avut loc o serie de intalniri intre membrii Coalitiei, iar in spatiul public au aparut informatii potrivit carora Guvernul ar intentiona sa adopte o ordonanta de urgenta pentru gratiere si amnistie in sedinta de marti. "In discutiile de azi…

- Purtatorul de cuvant al ALDE, deputatul Varujan Vosganian, a declarat, luni, ca formatiunea condusa de Calin Popescu Tariceanu nu este promotorul unei ordonante de urgenta pentru amnistie si gratiere, fiind exclus ca aceasta sa fie subiect pe agenda Executivului in sedinta de marti.

- Fostul premier Dacian Ciolos a afirmat, vineri, ca "fortarea unei ordonante de amnistie si gratiere" va fi, probabil, "ultimul act" al coalitiei de guvernare. "Observ ca preocuparea principala a celor care guverneaza de aproape doi ani este cum sa scape de dosarele penale mai repede, in…

- Seful ALDE, Calin Popescu Tariceanu, se declara extrem de multumit de modul in care a decurs si a fost organizat mitingul partenerilor de alianta de la PSD, de ieri, din Piata Victoriei.Citeste si: Dan Barna a 'EXPLODAT', dupa mitingul PSD: 'Unde a scuipat Dragnea, a caștigat Simona, și ne-a…

- Moțiunea de cenzura anunțata de Opoziție are șanse minime de izbanda, cel puțin matematic, in condițiile in care liderii PSD și ALDE, Liviu Dragnea și Calin Popescu-Tariceanu și-au securizat majoritatea de care dispun in Parlament, scrie Mediafax.Trecerea a cinci deputați PSD in formațiunea…

- Liderul ALDE Alba, Ioan Lazar, a declarat, vineri, in cadrul unei conferințe de presa, ca partidul din care face parte și președintele acestuia, Calin Popescu Tariceanu, ”nu prea sunt de acord” cu proiectul prin care romanii vor fi obligați sa justifice cu documente sumele mai mari de 1.000 de euro…