Vosganian îi cere explicații lui Chirică: Polițistul a șters-o Varujan Vosganian ii cere explicații primarului Mihai Chirica cu privire la baza legala a afișarii pe spațiul public al unui banner cu mesaj impotriva Guvernului care este pazit chiar de poliția locala. "Comunicați in baza carei autorizații șade acest banner" "Stimate domnule primar al Municipiului Iași, Mihai Chirica Salutam, pe aceasta cale, modul in care incurajați exprimarea publica a convingerilor ieșenilor, dovada acest banner care sta de o saptamana in Piața Unirii din Iași, pazit de poliția locala (deși trebuie sa va marturisesc ca, atunci cand a observat ca este… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Varujan Vosganian, vicepreședinte al ALDE, a postat pe Facebook o fotografie din centrul municipiului Iași, in care apare un banner cu un mesaj impotriva Guvernului. Parlamentarul spune ca pancarta este pazita de poliția locala și cere primarului sa spuna daca exista o autorizație pentru ca respectivul…

- Varujan Vosganian cere lamuriri de la primarul Mihai Chirica cu privire la autorizarea amplasarii unui banner din Piata Unirii. El sustine ca acesta este pazit de Politia Locala si ca in aceasta dimineata cand a facut o fotografie, agentul a luat-o la fuga. Redam postarea de pe Facebook a lui Varujan…

- Intr-o postare pe Facebook, ministrul Apararii sustine ca sambata "se incearca repetarea violentelor” de vineri si ca "valul de incitari de pe retelele de socializare din ultimele zile a facut parte dintr-un plan bine pus la punct”.In acest context, Fifor face apel la oamenii "de buna credinta”…

- Presedintele Klaus Iohannis a reactionat la incidentele violente din Piata Unirii, spunand ca Ministrul de Interne trebuie sa dea urgent explicații pentru modul in care a gestionat evenimentele din aceasta seara. “Intr-o democrație autentica este dreptul fiecarui om sa protesteze, dar violența nu este…

- Politistul Marian Godina reactioneaza la mesajul postat de purtatorul de cuvant al Bragazii Rutiere, care a scris ca cei care jignesc politia sa apeleze in viitor la „popi, vecini si rude”, si spune ca i-ar placea ca la bancomat, la salariu, sa-i apara mesajul ”aici nu e bani, mergi la un popa”. …

- Un mesaj cu conținut obscen la adresa PSD a fost scris de doi protestatari din Cluj-Napoca pe un deal situat la 40 de kilometri de municipiu, cu litere pe o lațime de 60 de metri, sa poata fi citit din avion, proprietarul terenului anunțand ca Poliția i-a sugerat sa șteaga mesajul.Sorin Bobiș,…

- Marti dimineata, in Piata Victoriei din Capitala, jandarmii au intervenit pentru a inlatura un grup de protestatari care doreau sa ridice, pe stalpi, un banner. In ziua in care Guvernul ar putea adopta o ordonanta de urgenta pentru amnistie si gretiere (potrivit unor zvonuri aparute in presa,…