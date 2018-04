Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul ALDE, Varujan Vosganian, fost ministru al Finantelor, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, ca presedintele Klaus Iohannis ”tine partea BNR” in dauna guvernului, afirmand ca seful statului ”a exagerat in aceasta polemica”.”E limpede ca presedintele, in mesajele publice, a si sugerat…

- Guvernul a bulversat mediul de afaceri adoptand, pe repede inainte, ordonanta 79/2017 care a impus o revolutie fiscala contestata, care a adus modificari majore intr-un timp extrem de scurt. Ne aflam la finalul lunii martie si, pentru 2018, oamenii de afaceri sunt tinuti in continuare in incertitudine…

- Curtea Constitutionala a fost sesizata de presedinte asupra acestei legi in 18 ianuarie. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii, Legea pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea…

- Deputatul social democrat de Cluj Cristina Burciu se implica in rezolvarea problemelor cu care se confrunta Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Turda, adresandu-se in acest sens ministrilor Finantelor, Agriculturii si Muncii. Parlamentarul PSD a prezentat membrilor Guvernului memoriul Statiunii…

- Mesajul PSD catre protestatari: ”Sa mearga la Cotroceni, acolo e decizia”, a spus liderul PSD, Liviu Dragnea, luni, la Parlament. Deputatul PSD Catalin Radulescu a precizat, insa, ca cei care au ieșit duminica in Piața Victoriei habar nu au de ce protesteaza sau sunt puși de sistem. Liviu Dragnea a…

- Ordonanta de urgenta a Guvernului 79/2017 de modificare a Codului fiscal a fost criticata, miercuri, in sedinta Comisiei de buget a Camerei Deputatilor, de reprezentantii mai multor asociatii si patronate, acestia sustinand ca genereaza nesiguranta in randul angajatorilor si angajatilor, creste birocratia…

- Judecatorii CCR iau in discutie, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost sesizata de presedinte asupra acestei legi in 18 ianuarie.…

- Romanii nu mai trebuie sa depuna Formularul 600, in conditiile in care Guvernul va gasi solutii in acest sens, a anuntat marti ministrul de Finante, Eugen Teodorovici. Premierul Viorica Dancila le-a cerut ministrilor, luni seara, in prima intalnire in aceasta noua formula a Guvernului, sa…