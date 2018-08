Vosganian: Am fost la mitinguri, dar nu am urinat pe gardurile partidelor ”Am participat la numeroase mitinguri in anii '90. Protestam impotriva unor alegeri incorecte și a ascensiunii nelegitime a Frontului Salvarii Naționale. Protestele noastre erau promonarhice, antiprezidențiale, antiguvernamentale. Noi nu ne-am intrecut in obscenitați, nu am proferat amenințari cu moartea, nu am aruncat cu pietre in oamenii de ordine și cu cutii de vopsea in sedii de partid, nu ne-am adus copiii sa joace șotron pe fețe de oameni și sa asculte tot felul de blestemații strigate de parinții lor, nu am cantat cantece despre puști Kalașnikov și cocktailuri Molotov, nu am urinat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

