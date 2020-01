Vosganian: ALDE nu va vota moţiunea de cenzură care are ca temă…

Varujan Vosganian a declarat, in direct la Realitatea Plus, ca ALDE nu va vota motiunea de cenzura. Vosganian a declarat ca ALDE nu va vota motiune de cenzura initiata de PSD, privind alegerea primarilor in doua tururi, fiindca este prea devreme ca, la doua luni de la instalarea unui guvern, sa se incerce deja rasturnarea sa.

"Va spun raspicat ca ALDE nu va vota o motiune care are ca tema alegerile in doua tururi, pentru ca noi am negociat asta cu PNL. Pe urma, cred ca doua luni e prea putin ca sa votezi o motiune de cenzura impotriva unui guvern. ALDE nu va vota aceasta motiune de cenzura.…